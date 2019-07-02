Швеція приєдналась до демаршу України та ще 6 країн у ПАРЄ — Ар’єв

Представники Швеції в Парламентській асамблеї Ради Європи приєднались до заяви України, Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії, які влаштували демарш після повернення російської делегації в ПАРЄ.

Про це в ефірі «Радио Новое время» заявив народний депутат, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

«Це інформація від наших балтійських колег. До фінальної заяви, яка була від 7 країн після повернення Росії, приєднались депутати від Швеції», — сказав він.

Ар’єв також розповів, що Польща підтримала ініціативу підготувати нову резолюцію проти повернення Росії до ПАРЄ.

26 червня 2019 року ПАРЄ відновила повноваження російської делегації у повному обсязі. Після цього українська делегація покинула засідання. Разом із делегацією України представники Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії заявили, що їдуть додому за консультаціями.

Читайте також: Польща рішуче виступатиме проти поновлення повноважень Росії у ПАРЄ

1 липня комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ до отримання висновків Венеціанської комісії.

Проте народний депутат, член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець заявив, що демарш України не означає, що вона не буде брати участь у сесіях ПАРЄ або взагалі покине Раду Європи.