У Лаврова відреагували на негативну відповідь України щодо полонених моряків

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що, попри початкову негативну відповідь, українська влада може змінити рішення з приводу "врегулювання ситуації" із захопленими Росією моряками.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін повідомляє РІА Новости.

"Росія свою пропозицію, цілком офіційну, сформульовану, в Київ надіслала. Миттєво була отримана негативна відповідь. Якщо українська сторона вважає за необхідне змінити своє ставлення до цієї пропозиції, вона може це зробити", - заявив Карасін.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ України 25 червня отримало ноту від МЗС РФ, в якій міститься пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства.

26 червня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія має негайно і безумовно виконати рішення Міжнародного трибуналу - звільнити 24 українських моряків і 3 кораблі. Також глава МЗС України нагадав, що "наявні міжнародно-правові документи, сторонами яких є Україна та Росія, дають повну можливість росіянам вирішити всі свої внутрішні процедурні аспекти їх звільнення".

У свою чергу, Президент Володимир Зеленський на брифінгу 27 червня висловив обурення тим, що міністр закордонних справ Клімкін без узгодження з ним відповів на ноту МЗС Росії щодо звільнення українських моряків відповідно до рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

У відповідь Клімкін заявив, що Російська Федерація підготувала дипломатичну пастку для України у справі звільнення полонених моряків.

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан 1 липня заявив, що Президент Володимир Зеленський надіслав Прем'єр-міністру Володимиру Гройсману лист про розгляд питання про притягнення Клімкіна до дисциплінарної відповідальності.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси в Маріуполь, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені. Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони знаходяться у СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія має негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані разом з ними кораблі ВМФ. У відповідь у МЗС РФ заявили, що керченський інцидент нібито не підпадає під юрисдикцію цього трибуналу.

25 червня 2019 року минув термін, коли РФ має проінформувати Міжнародний трибунал ООН з морського права про виконання його наказу про звільнення 24 українських моряків і трьох військових суден і повернення їх на батьківщину.