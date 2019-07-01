Слідком РФ хоче заочно заарештувати українського депутата Лозового

"Російські слідчі звинувачують Лозового за статтею «напад на представника іноземної держави або співробітника міжнародної організації ...». За нею Лозовому в Росії загрожує від п’яти до десяти років", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, йдеться про події, що сталися у лютому 2018 року у Києві, коли члени праворадикальних українських організацій, серед яких був і Лозовий, увірвалися в будівлю «Росспівробітництва», зірвали з будівлі прапор Росії і спалили його. Активісти назвали це «перформансом з метою привернення уваги до функціонування в Україні відверто проросійської організації».

Сам Лозовий написав у Facebook, що вважає «визнанням» повідомлення Слідкому Росії: «(Це) визнання того, що наша команда твердо стоїть на захисті України і протидіє ворогові в усіх напрямках, на захисті нашої мови і нашої церкви».