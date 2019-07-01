Слідком РФ хоче заочно заарештувати українського депутата Лозового
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Російські слідчі звинувачують Лозового за статтею «напад на представника іноземної держави або співробітника міжнародної організації ...». За нею Лозовому в Росії загрожує від п’яти до десяти років", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, йдеться про події, що сталися у лютому 2018 року у Києві, коли члени праворадикальних українських організацій, серед яких був і Лозовий, увірвалися в будівлю «Росспівробітництва», зірвали з будівлі прапор Росії і спалили його. Активісти назвали це «перформансом з метою привернення уваги до функціонування в Україні відверто проросійської організації».
Сам Лозовий написав у Facebook, що вважає «визнанням» повідомлення Слідкому Росії: «(Це) визнання того, що наша команда твердо стоїть на захисті України і протидіє ворогові в усіх напрямках, на захисті нашої мови і нашої церкви».