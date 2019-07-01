Грузія відкликала посла в Україні

"МЗС Грузії відкликало Надзвичайного і Повноважного Посла Грузії в Україні Гелу Думбадзе", - йдеться в повідомленні.

Причина відкликання посла невідома. Крім того, повідомляється, що разом з Думбадзе будуть замінені кілька дипломатів.

Пізніше в МЗС Грузії пояснили, що це зроблено з метою призначення Думбадзе на іншу посаду, а саме послом з особливих доручень МЗС Грузії.

"Як відомо, призначення і звільнення послів відбувається за принципом ротації. Так сталося і у випадку з Гелою Думбадзе. Міністерство вважало за потрібне використати його ресурс у центральному апараті - на позиції посла з особливих доручень, і йому буде довірена сфера, в якій він має великий досвід діяльності. Про це відомо і пану Думбадзе, і це рішення було прийнято в результаті консультацій з ним", - заявляють у міністерстві закордонних справ Грузії.

На місце посла Грузії в Україні розглядаються дві кандидатури - колишній посол Грузії Григол Катамадзе і Теймураз Шарашенідзе, який раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані.

Гела Думбадзе був Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні з 15 червня 2017 року.

Фото: apsny.ge