Розенко не бачить жодних підстав для притягнення Клімкіна до відповідальності

“Нота МЗС України на пропозицію Росії обміняти полонених російським режимом моряків на визнання Криму частиною Росії - професійна, вчасна і правильна по духу і за змістом! Жодних підстав для притягнення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до дисциплінарної відповідальності я не бачу”, - зазначив Розенко.

Він також вважає неприпустимим зведення політичних рахунків за професійну і фахову позицію міністра.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський спрямував Прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману листа щодо розгляду питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

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На брифінгу 27 червня Президент Володимир Зеленський висловив обурення тим, що міністр закордонних справ Павло Клімкін без погодження з ним відповів на ноту МЗС Росії щодо звільнення українських моряків згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

У відповідь Клімкін заявив, що Російська Федерація підготувала дипломатичну пастку для України у справі звільнення полонених моряків.