Розенко не бачить жодних підстав для притягнення Клімкіна до відповідальності
“Нота МЗС України на пропозицію Росії обміняти полонених російським режимом моряків на визнання Криму частиною Росії - професійна, вчасна і правильна по духу і за змістом! Жодних підстав для притягнення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до дисциплінарної відповідальності я не бачу”, - зазначив Розенко.
Він також вважає неприпустимим зведення політичних рахунків за професійну і фахову позицію міністра.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський спрямував Прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману листа щодо розгляду питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна.
На брифінгу 27 червня Президент Володимир Зеленський висловив обурення тим, що міністр закордонних справ Павло Клімкін без погодження з ним відповів на ноту МЗС Росії щодо звільнення українських моряків згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права.
У відповідь Клімкін заявив, що Російська Федерація підготувала дипломатичну пастку для України у справі звільнення полонених моряків.