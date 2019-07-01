Зеленський призначив заступника голови СБУ
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Нескоромного заступником голови Служби безпеки України.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
“Призначити Нескоромного Дмитра Анатолійовича заступником Голови Служби безпеки України”, - ідеться в документі.
Крім того іншим указом призначено Олександра Бондарука начальником Управління СБУ у Львівській області, а Івана Рудницького - начальником Управління СБУ в Закарпатській області.