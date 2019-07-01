Президент полетів до Канади

Президент Володимир Зеленський відбув з триденним робочим візитом до Канади.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський відбув до Канади, де перебуватиме з візитом з 1 до 3 липня”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що глава держави візьме участь у Міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні, що проходитиме у Торонто.

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Планується, що під час візиту Президент проведе зустріч із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, членами канадського парламенту та представниками ділових кіл.

Зеленський також зустрінеться з українською громадою Канади.