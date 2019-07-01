Богдан: Портнов - мій друг, 80% діючого політикуму – мої колишні клієнти

Голова Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що колишній заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов є його багаторічним другом. Водночас 80% діючого політикуму – це колишні клієнти Богдана.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, Богдан заявив, що призначення Портнова на держпосаду було б неправильним політичним рішенням. На запитання, хто виступає проти призначення Портнова, Богдан відповів, що Президент.

"Президент. Це було б неправильне політичне рішення, ми не може собі цього дозволити. Я теж проти, і не буду підставляти Президента. Але так, це мій багаторічний друг", - сказав він.

При цьому Богдан стверджує, що подання Портновим заяв до Державного бюро розслідувань щодо п'ятого президента Петра Порошенка - це його самодіяльність, а не домовленість: "Це самодіяльність Портнова. Я не знаю матеріалів цих заяв, але я думаю, там дуже багато всього по справі".

Богдан також повідомив, що 80% діючого політикуму – це його колишні клієнти. "80% діючого політикуму – це мої колишні клієнти. Навіть Петро Олексійович, я з ним познайомився в штабі "Нашої України" в 2004 році на президентських виборах", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи буде проявлятися вплив його клієнтів у політичному житті, Богдан зазначив: "Я не можу сказати ні так, ні ні. Я від них дистанціювався, я не впливаю ні на їх бізнес, ні на їх політичне життя".

Також, відповідаючи на запитання журналіста, голова ОП наголосив, що його колишній клієнт Юрій Луценко не повинен залишитися генпрокурором.

"Ми не маємо конституційних повноважень його звільнити. Незважаючи на це, ми подали політичну заяву у Верховну Раду з вимогою його звільнити, вона там лежить без розгляду", - додав він.

Як повідомлялося, 19 травня колишній заступник глави АП Януковича Андрій Портнов повернувся в Україну. Після повернення Портнов подав 5 заяв про відкриття кримінальних справ з приводу дій п'ятого президента Петра Порошенка. Очільник ДБР Роман Труба зазначив, що заяви Портнова стосуються "економічних злочинів Порошенка" та введення воєнного стану.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактами можливої злочинної діяльності посадових осіб ПАТ "Центренерго" та Фонду державного майна України, які нібито координувалися п'ятим президентом України Петром Порошенком і народним депутатом Ігорем Кононенком.