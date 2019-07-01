Президент України Володимир Зеленський привітав канадців з національним святом — Днем Канади та подякував за підтримку України.

Про це він написав у Twitter.

“Вітаю всіх канадців із національним святом – Днем Канади! Дякую, що вболіваєте за Україну!” - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що 1-3 липня перебуватиме з візитом у Канаді.

“Буде багато важливих для України зустрічей і заходів”, - зауважив Президент.

Як повідомлялося, 1-3 липня Президент України Володимир Зеленський відвідає з візитом Канаду, де в Торонто візьме участь у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні

Також заплановані зустрічі глави держави з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, членами канадського парламенту та представниками ділових кіл.