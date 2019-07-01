Повернення до закону Колесніченка-Ківалова неприпустиме - Парубій

Повернення до "закону Колесніченка-Ківалова", який, зокрема, передбачав запровадження регіональних мов в Україні, неприпустиме.

Про це Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив на засіданні Погоджувальної ради, коментуючи інтерв'ю голови Офісу Президента Андрія Богдана, повідомляє кореспондент Укрінформ

"Я зі здивуванням прочитав інтерв'ю керівника Офісу Президента Зеленського Андрія Богдана, ... в якому він заявив, що нова команда має намір повернути регіональні мови. І я хочу наголосити, що Верховна Рада України зовсім недавно прийняла закон про єдину державну мову, і ми не дозволимо повертатися до часів закону Колесніченка-Ківалова, який під виглядом регіональних мов мав на меті просто знищити українську мову в Україні", - сказав Парубій.

Раніше голова Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв'ю виданню РБК-Україна висловився за надання російській мові на Донбасі регіонального статусу.

Як повідомлялося, Закон "Про засади державної мовної політики", який внесли народні депутати Вадим Колесніченко та Сергій Ківалов, був ухвалений, підписаний та набув чинності у 2012 році. Він передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність національних меншин перевищує 10 відсотків. У 2018 КСУ визнав цей закон неконституційним.

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Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» ухвалений Верховною Радою 25 квітня 2019 року та опублікований у газеті “Голос України” 16 травня. Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону він набуває чинності через два місяці з дня його опублікування за винятком окремих норм.