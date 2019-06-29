Децентралізація остаточно відкине пострадянське минуле - Зубко

Внесення змін до Конституції в частині децентралізації остаточно розмежує Україну з пострадянським минулим.

Про це віцепрем’єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив на 5 каналі, повідомляє Урядовий портал.

"Внесення змін до Основного Закону щодо децентралізації остаточно розмежує нас із пострадянським минулим, у якому Україна перебувала ще зайвих 27 років. Ми переходимо до європейських принципів управління, повністю передаючи повноваження місцевому самоврядуванню", - наголосив Зубко.

За його словами, сьогодні як ніколи Конституція визначає майбутнє – наших дітей, онуків і України в цілому.

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“Але країні наразі необхідно закцентуватися на змінах до Конституції, яких вимагає життя, на які очікували українці і які вже пройшли перші читання та були проголосовані. Це зміни, які стосуються реформи децентралізації”, - підкреслив віцепрем’єр.

Саме ці зміни дадуть змогу остаточно віддати повноваження на місця, закріпити їх за місцевим самоврядуванням, і головне - закріпити на місцях відповідальність, переконаний Зубко.