У Кремлі заговорили про можливе відродження "нормандського формату"

Обрання Володимира Зеленського Президентом України дає можливість говорити про реанімацію "нормандського формату", вважає прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"У цілому, справді всі кажуть, що, враховуючи факт нового президента в Україні, слід говорити про реанімацію "нормандського формату", - сказав Пєсков в інтерв'ю одному з російських телеканалів.

Він зазначив, що питання зустрічі в "нормандському форматі" порушувалося в ході бесіди Путіна і Макрона на саміті G20 в Осаці.

"Аби збиратися в "нормандському форматі", потрібно спочатку зробити домашню роботу. В цьому плані ми очікуємо, що в осяжній перспективі помічники глав держав зберуться, щоб подивитися, чи є грунт, необхідний для зустрічі у верхах", - додав Пєсков.

Як повідомляв Укрінформ, голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що будуть докладатися зусилля для розширення "нормандського формату" переговорів за рахунок підписантів Будапештського меморандуму, зокрема, представників Великобританії та США.

Разумков, зокрема, сказав: "Якщо ми говоримо про вирішення цієї проблеми, то в основному - це було заявлено давно - це формат пожвавлення "нормандського формату". Бо якщо ми подивимося: за кілька років – ефективність цієї структури перестала діяти. Плюс можливе його розширення за рахунок підписантів Будапештського меморандуму. Ми будемо докладати до цього зусилля, будемо сподіватися, що це вийде за рахунок представників Великої Британії та Сполучених Штатів Америки як підписантів Будапештського меморандуму і, в принципі, як одних з ключових лобістів інтересів нашої держави на світовій арені".