Волкер очолить американську делегацію на конференції щодо реформ в Україні

Волкер очолить американську делегацію на конференції щодо реформ в Україні

Укрінформ
На конференції з підтримки реформ в Україні наступного тижня у Канаді буде присутня делегація зі США під головуванням спецпредставника Держдепу по Україні Курта Волкера.
Про це він написав на офіційній сторінці у Твіттері.

«Для мене честь очолювати потужну американську делегацію на цьому важливому заході», - написав він.

Американський дипломат додав, що конференція допоможе прискорити ключові реформи, сприяти більш тісним економічним зв’язкам та "звільнити потенціал добробуту для українців".

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 1-3 липня відвідає Канаду з візитом для участі у щорічній конференції з підтримки реформ в Україні.

Читайте також: Україна, кібербезпека й Паризька угода: що обговорюють на саміті G20

Програмою візиту передбачені зустрічі з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, членами парламенту і представниками ділових кіл.

Крім того, Зеленський зустрінеться з українською громадою Канади.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-