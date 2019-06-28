Волкер очолить американську делегацію на конференції щодо реформ в Україні
Укрінформ
На конференції з підтримки реформ в Україні наступного тижня у Канаді буде присутня делегація зі США під головуванням спецпредставника Держдепу по Україні Курта Волкера.
Про це він написав на офіційній сторінці у Твіттері.
«Для мене честь очолювати потужну американську делегацію на цьому важливому заході», - написав він.
Американський дипломат додав, що конференція допоможе прискорити ключові реформи, сприяти більш тісним економічним зв’язкам та "звільнити потенціал добробуту для українців".
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 1-3 липня відвідає Канаду з візитом для участі у щорічній конференції з підтримки реформ в Україні.
Програмою візиту передбачені зустрічі з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, членами парламенту і представниками ділових кіл.
Крім того, Зеленський зустрінеться з українською громадою Канади.