Волкер очолить американську делегацію на конференції щодо реформ в Україні

«Для мене честь очолювати потужну американську делегацію на цьому важливому заході», - написав він.

Американський дипломат додав, що конференція допоможе прискорити ключові реформи, сприяти більш тісним економічним зв’язкам та "звільнити потенціал добробуту для українців".

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 1-3 липня відвідає Канаду з візитом для участі у щорічній конференції з підтримки реформ в Україні.