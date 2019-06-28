Делегація Конгресу США планує зустрітися з Зеленським у Києві

"Лідер (демократичної – ред.) більшості в Палаті представників Стені Гоєр очолить делегацію Конгресу до Данії, України, Угорщини й Люксембургу, щоб підтвердити важливість альянсу НАТО й потужну підтримку Сполучених Штатів демократії в Європі", - зауважується в повідомленні.

Як заявив у цьому зв'язку сам глава делегації, візити до чотирьох країн мають на меті "дати чіткий сигнал нашим союзникам", що Сполучені Штати віддані НАТО й принципу спільної оборони на тлі агресивної поведінки РФ.

"Ми повинні серйозно сприймати погрози демократії зсередини і ззовні. Ми не дозволимо російській агресії залишатися без відповіді, і ми всі повинні працювати разом, щоби зміцнити наші основні демократичні інститути", - заявив Гойєр.

Під час перебування в Києві члени Конгресу США планують зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, відбудеться зустріч з активістами в антикорупційній сфері й представниками неурядових організацій "для обговорення зусиль щодо зміцнення демократії в Україні". Делегація також поспілкується з генеральним директором "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим по "критично важливих питаннях енергетичної безпеки".

Крім того, американські законодавці вшанують пам'ять жертв Бабиного Яру та покладуть вінок на Майдані в пам'ять про загиблих протестувальників.

До складу делегації Конгресу США ввійдуть також конгресмени Том Коул, Стів Коен, Гаррет Грейвс і Вал Демінгс.