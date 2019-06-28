Клімкін привітав нового главу МЗС Данії
Привітання Клімкін оприлюднив у Twitter.
"Вітаю Еппе Кофода з призначенням міністром закордонних справ Данії. З нетерпінням чекаю продовження плідної двосторонньої співпраці й боротьби з російською агресією за кращий і безпечніший світ", - написав Клімкін.
Він подякував ексміністру закордонних справ Андерсу Самуельсену за непохитну підтримку України Данією і його особистий внесок у це.
Як повідомлялося, новий прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен в четвер, 27 червня, представила свою команду з 20 міністрів, до складу якої увійшов колишній член Європарламенту Єппе Кофод.
Кофод очолював Спеціальний комітет з питань податкових злочинів, ухилення від сплати податків та уникнення податків у Європарламенті і був голосним критиком скандалу з відмиванням грошей, зокрема російських, у данському Danske Bank. Він також виступав з ініціативою заблокувати російський проєкт "Північний потік-2".