Клімкін привітав нового главу МЗС Данії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав Еппе Кофода з призначенням на посаду очільника МЗС Данії і висловив надію на подальшу співпрацю у боротьбі проти російської агресії.

Привітання Клімкін оприлюднив у Twitter.

"Вітаю Еппе Кофода з призначенням міністром закордонних справ Данії. З нетерпінням чекаю продовження плідної двосторонньої співпраці й боротьби з російською агресією за кращий і безпечніший світ", - написав Клімкін.

Він подякував ексміністру закордонних справ Андерсу Самуельсену за непохитну підтримку України Данією і його особистий внесок у це.

Як повідомлялося, новий прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен в четвер, 27 червня, представила свою команду з 20 міністрів, до складу якої увійшов колишній член Європарламенту Єппе Кофод.

Кофод очолював Спеціальний комітет з питань податкових злочинів, ухилення від сплати податків та уникнення податків у Європарламенті і був голосним критиком скандалу з відмиванням грошей, зокрема російських, у данському Danske Bank. Він також виступав з ініціативою заблокувати російський проєкт "Північний потік-2".