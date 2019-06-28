Дніпропетровську ОДА очолив екс-антикорупціонер Дмитро Батура

Дмитро Батура, на якого тимчасово покладено обов’язків голови Дніпропетровської ОДА, з лютого 2018 року був заступником голови ОДА, ще раніше - очолював відділ антикорупційної політики та прав людини в Дніпропетровській ОДА.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у прес-службі Дніпропетровської ОДА.

Згідно з декларацією, Батура жив на одну зарплату - 15 тисяч гривень на місяць. Однак він володіє двома земельними ділянками в Могильові загальною площею в 4,4 тисячі квадратних метрів. Крім того, екс-антикорупціонер співвласник двох ділянок в селищі Дніпрове на 3700 кв м. Ще у Батури є два житлових будинки та три квартири. На всю родину один автомобіль Lexus 2008 року, який належить дружині чиновника Яні. Із заощаджень - 400 тисяч гривень готівкою.

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Дмитро Ігорович Батура народився 13 липня 1977 року в м. Дніпропетровську. Має дві вищі освіти: закінчив Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту (спеціальність «фізичне виховання та спорт») та Дніпропетровський національний університет (спеціальність «фінанси»).

Трудову діяльність почав помічником президента з загальних питань українсько-британського закритого акціонерного товариства з іноземними інвестиціями заводу «Динамо-Сілейр».

Працював керівником справами товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційне підприємство «ЮКОН ЛТД» та «ЮКОН-СЕРВІС ЛТД».

Був інструктором-ревізором товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Дніпро», очолював товариство з обмеженою відповідальністю «Парк-Плюс» та «КРК Опера».

З 2012 року по 2018 з невеликою перервою – віцепрезидент з фінансових питань Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Після цього перейшов на роботу в ОДА.

Разом з дружиною виховують сина та доньку.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський звільнив Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Тимчасове виконання обов’язків голови Дніпропетровської ОДА покладено на Дмитра Батуру.