Ар'єв відповів Зеленському, що українська делегація зробила для неповернення Росії у ПАРЄ

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи упродовж тривалого часу чинила опір поверненню РФ до організації.

Про це написав голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв у Facebook, коментуючи сьогоднішні заяви Президента Володимира Зеленського.

"Тут Президент питає, що українська делегація зробила, аби не пустити Росію в ПАРЄ? В 2014 вигнали, в 2015 вигнали вдруге, в 2016 ухвалили кілька резолюцій, де була жорстка умова повернення РФ тільки після серйозних кроків збоку Росії, в 2017 вигнали проросійського президента ПАРЄ, в 2018 зірвали репорт про повернення РФ, який був ухвалений тепер", - написав він.

Крім того, додав депутат, за участю та з ініціативи української делегації було прийнято багато документів з приводу заручників, полонених моряків, кримських татар, анексії Криму, а також проведені сотні зустрічей, переговорів і домовленостей.

У цьому зв'язку Ар'єв наголосив, що Президент України під час зустрічей з лідерами європейських держав мав усі можливості та інструменти, щоб запропонувати свої умови.

"Чому не знайшли часу зустрітися з українською делегацією, яка просила про зустріч? Ми би пояснили, що міг зробити Президент. Чому не набрали Порошенка, який би теж міг пояснити, що робити, бо робив не один раз?" - зазначив керівник української делегації.

Він також підкреслив, що наступна сесія ПАРЄ відбудеться у жовтні, і до цього часу Україна матиме новий парламент і напевне - новий уряд. "Невдовзі у Вас, пане Зеленський, може бути парламентська більшість, свій уряд з міністром закордонних справ, а з тим і можливість показати, на що ви всі разом здатні", - написав Ар'єв.

Раніше на брифінгу 27 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічей з канцлером ФРН Ангелою Меркель, президентом Франції Еммануелем Макроном порушував питання щодо неприпустимості повернення Росії до ПАРЄ, але "рішення про це було прийнято давно".

Водночас він звернувся до українських парламентаріїв із запитанням, що вони зробили для того, аби не допустити повернення Росії повноважень у ПАРЄ.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, що дозволяє російській делегації повернутися до роботи в Асамблеї вперше після 2015 року. Резолюція вносить поправки в регламент ПАРЄ і виключає можливість позбавляти будь-яку делегацію права голосу, навіть якщо повноваження членів делегації оскаржуються або переглядаються. Вони також не можуть бути позбавлені права на виступ і права на представництво в Асамблеї та її структурах.

Українська делегація на знак протесту припинила роботу в літній сесії, за винятком розгляду повноважень російської делегації.