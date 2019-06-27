Розенко закликає Зеленського не підписувати останні накази про призначення голів ОДА

Віцепрем’єр-міністр України Павло Розенко закликає Президента України Володимира Зеленського не підписувати укази про призначення глав обласних державних адміністрацій кандидатур, котрі розглядалися на засіданні уряду напередодні.

Про це він зазначив на сторінці у Facebook.

“Звертаюся до Президента України Володимира Зеленського не підписувати укази про призначення главами обласних державних адміністрацій кандидатур, що розглядалися вчора на засіданні уряду”, - йдеться у дописі Розенка.

За його словами, як засвідчила дискусія на засіданні уряду, “при поданні зазначених кандидатів були порушені проголошені Вами раніше ж принципи”.

Зокрема, Розенко зауважив, що ніяких «відкритих, прозорих, чесних та публічних» конкурсів на посади глав ОДА не було проведено”.

“Кандидати (окрім одного) так і не змогли внятно пояснити як вони опинилися серед претендентів на зазначені посади”, - наголошує Розенко.

Також він додав, що “відбір” кандидатів було здійснено без залучення відомих HR агентств та відбувався він у кулуарний спосіб”.

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“Прізвища кандидатів не було оприлюднено і не відбувалося жодного громадського обговорення цих кандидатур. Навіть членам уряду були роздані матеріали про кандидатів, та й узагалі перелік кандидатів лише за півгодини до засідання уряду”, - наголосив Віце-прем’єр-міністр.

За його словами, “наслідком такої непрозорості та кулуарності в ухваленні кадрових рішень серед претендентів на посади глав обласних адміністрацій опинилися люди з шлейфом сумнівного, кримінального минулого та відверто антиукраїнською позицією”.

“Переконаний, що в нас є всі можливості для того, щоб у тижневий термін провести новий відкритий і прозорий відбір на посади глав ОДА. Переконаний також, що більшість із раніше внесених Вами кандидатур зможуть довести свою спроможність керувати областями на цих відкритих конкурсах. Є і справді достойні кандидатури серед запропонованих кандидатур”, - додав Розенко.

Як повідомляв Укрінформ, 26 червня уряд погодив 8 кандидатур на посади голів обласних державних адміністрацій, які будуть внесені на розгляд Президенту Володимиру Зеленському.