Розенко закликає Зеленського не підписувати останні накази про призначення голів ОДА
Про це він зазначив на сторінці у Facebook.
“Звертаюся до Президента України Володимира Зеленського не підписувати укази про призначення главами обласних державних адміністрацій кандидатур, що розглядалися вчора на засіданні уряду”, - йдеться у дописі Розенка.
За його словами, як засвідчила дискусія на засіданні уряду, “при поданні зазначених кандидатів були порушені проголошені Вами раніше ж принципи”.
Зокрема, Розенко зауважив, що ніяких «відкритих, прозорих, чесних та публічних» конкурсів на посади глав ОДА не було проведено”.
“Кандидати (окрім одного) так і не змогли внятно пояснити як вони опинилися серед претендентів на зазначені посади”, - наголошує Розенко.
Також він додав, що “відбір” кандидатів було здійснено без залучення відомих HR агентств та відбувався він у кулуарний спосіб”.
“Прізвища кандидатів не було оприлюднено і не відбувалося жодного громадського обговорення цих кандидатур. Навіть членам уряду були роздані матеріали про кандидатів, та й узагалі перелік кандидатів лише за півгодини до засідання уряду”, - наголосив Віце-прем’єр-міністр.
За його словами, “наслідком такої непрозорості та кулуарності в ухваленні кадрових рішень серед претендентів на посади глав обласних адміністрацій опинилися люди з шлейфом сумнівного, кримінального минулого та відверто антиукраїнською позицією”.
“Переконаний, що в нас є всі можливості для того, щоб у тижневий термін провести новий відкритий і прозорий відбір на посади глав ОДА. Переконаний також, що більшість із раніше внесених Вами кандидатур зможуть довести свою спроможність керувати областями на цих відкритих конкурсах. Є і справді достойні кандидатури серед запропонованих кандидатур”, - додав Розенко.
Як повідомляв Укрінформ, 26 червня уряд погодив 8 кандидатур на посади голів обласних державних адміністрацій, які будуть внесені на розгляд Президенту Володимиру Зеленському.