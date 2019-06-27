Посол України нагадав Європі, що європейські цінності не можуть бути умовними

Посол України Микола Точицький нагадав Європі, що європейські цінності є універсальними, вони не передбачають жодних умовностей або поступок на адресу тих, хто ними нехтує.

Такую позицию украинский дипломат, который возглавляет Посольство Украины в Королевстве Бельгия и является представителем Украины при ЕС, обнародовал в среду в собственной колонке в европейском издании EURACTIV.

«Цей тиждень є виключно важливим для збереження європейських цінностей, на яких основані ЄС та багато інших поважних міжнародних інституцій. Рада Європи завжди розглядалася як класичний приклад у вимірі захисту та просування європейських інтересів по усьому Європейському континенту. Але чи можемо ми посилатися на такі цінності, коли агресор і окупант вітається більшістю країн-членів Ради Європи, які готові бачити Росію в Парламентській асамблеї Ради Європи без імплементації її статутних зобов’язань? Ким є ті, хто готові вибачити Росії тисячі вбитих українців та мільйони внутрішньо переміщених осіб, простити Москві окупацію 7 відсотків території України?», - поставив питання український дипломат.

Він нагадав, що після того, як без покарання залишився жахливий напад Росії на Грузію, Росія розпочала військову агресію проти України. У 2014 році російська делегація в ПАРЄ була позбавлена права голосу, вперше з часів приєднання РФ до Ради Європи у 1996 році, через зловмисну анексію Криму та війну проти України на Донбасі. Саме у ті часи Точицький був Постійним представником України у РЄ, і бачив ці події на власні очі.

«На жаль, нічого не змінилося з 2014 року. Насправді, ситуація лише погіршилася. Росія не виконала жодну з семи резолюцій ПАРЄ, жодного з рішень Комітету міністрів, і не продемонструвала жодної політичної волі повернутися до виконання міжнародного законодавства. Росія здійснила ескалацію агресії: продовжуються порушення Мінських домовленостей та переслідування та репресії в окупованому Криму», - констатував Точицький.

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Він нагадав також про події листопада минулого року, коли російські військові атакували та захопили українські кораблі під час російської провокації навколо Керченської протоки. Двадцять чотири українських моряки утримуються Москвою за гратами вже більше півроку під надуманим приводом «порушення російських кордонів», в той час як Росія продовжує ігнорувати постанову Міжнародного морського трибуналу щодо їх негайного звільнення.

Поки Україна шукає шляхи для пожвавлення Мінського процесу, РФ видає російські паспорти українським громадянам на окупованих територіях. Водночас, понад 70 українських політв’язнів досі знаходяться у в’язницях Кремля, що є кричущим порушенням міжнародного законодавства та прав людини. З безмежним цинізмом Росія вбила 298 безневинних жертв на борту Малайзійських авіаліній рейсу MH17 та продовжує заперечувати свою відповідальність за цей жахливий злочин.

«Схоже, більшість в Асамблеї (ПАРЄ) не вірить, що Росія не має жодного наміру виконувати рішення РЄ та резолюції ПАРЄ. Це звучить дивно, але більшість переконана, що російська влада має намір виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Такі думки, у кращому випадку, є наївними. Дозвольте нагадати, що у грудні 2015 року президент Путін підписав закон, який дозволяє Конституційному суду Росії приймати рішення, чи треба виконувати постанови міжнародних судів з прав людини, зокрема, і ЄСПЛ», - зазначив Точицький.

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Він зауважив, що будь-яка міжнародна організація, у тому числі ПАРЄ, спирається норми, принципи та цінності. Якщо така основа не означає нічого, це свідчить про фактичну руйнацію організації.

За словами Точицького, повернення всіх прав для Росії в ПАРЄ завдає шкоди не лише для довірі до РЄ та ПАРЄ, але також є екзистенційним викликом для всіх провідних міжнародних організацій. Характерно, що чотири представника російської делегації в ПАРЄ перебувають під санкціями ЄС за підрив територіальної цілісності та суверенітету України, і цей факт суперечить не лише логіці санкцій, але й здоровому глузду, як такому.

«Як посол при ЄС, хочу вірити в продовження потужної підтримки з боку ЄС незалежності та територіальної цілісності України, без компромісів навколо цінностей та принципів, на яких він заснований, шляхом широкого підходу – санкцій та політики невизнання, до повного поновлення територіальної цілісності та суверенітету в міжнародно визнаних кордонах моєї країни», - наголосив Точицький.

Він зауважив, що рішення Європейської Ради стосовно продовження економічних та «кримських» санкцій проти Росії, що було ухвалене минулого тижня, як і чітке послання лідерів країн ЄС на адресу Росії з вимогою негайно звільнити українських моряків і кораблі та забезпечити свободу судноплавства у Керченській протоці, дає надію на майбутнє.

«Ці зобов’язання, у поєднанні із висловленою готовністю здійснювати подальші кроки відносно російської «паспортизації», повністю переконують мене, що ЄС залишатиметься єдиним у солідарності з Україною до кінця російської агресії проти неї», - висловив переконання Точицький.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії до Асамблеї. У цей же день російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутніми на засіданні.

Резолюція передбачає внесення змін до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Резолюція також передбачає уведення для російської делегації виключної процедури, яка дозволяє брати участь у роботі літньої сесії.

Делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї оскаржила повноваження РФ та на знак протесту проти присутності російської делегації призупинила роботу у літній сесії, за виключенням розгляду питань, що стосуються повноважень російської делегації.

Регламентний комітет ПАРЄ звернувся до Венеційської комісії за роз'ясненням, чи є російські депутати в ПАРЄ легітимними, адже вони були обрані з урахуванням протиправного голосування на території окупованого Криму.