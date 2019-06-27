Росія повинна припинити війну проти України — радниця Могеріні

Російська Федерація повинна виконати Мінські домовленості й припинити війну проти України.

Про це заявила спеціальна радниця високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Наталі Точчі, чиї слова навів посол України при ЄС Микола Точицький у Twitter.

“Сила ЄС полягає в його єдності та послідовності. Росія повинна імплементувати Мінські домовленості й припинити війну проти України”, - сказала вона.

EU strength is in its unity&consistency. Russia must implement Minsk&stop war agst Ukraine. To make concessions to aggressor would mean to surrender founfations of EU & int’l order.History lessons of appeasement of aggressor R tragic.We cannot let it happen again. @NathalieTocci — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 26 червня 2019 р.

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На думку Точчі, йти на поступки агресору означатиме відмову від основ ЄС та міжнародного порядку.

Вона також нагадала, що уроки історії умиротворення агресора є трагічними, і світ не може допустити їх повторення.

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Як відомо, Європейський Союз у липні 2014 року ввів економічні санкції проти Росії за анексію Криму і дії з дестабілізації ситуації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції були посилені.

У березні 2015 року Європейська Рада пов'язала дію обмежувальних заходів з невиконанням Росією Мінських домовленостей. Відтоді ЄС постійно продовжує економічні санкції проти РФ.