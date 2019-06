Росія повинна припинити війну проти України — радниця Могеріні

Про це заявила спеціальна радниця високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Наталі Точчі, чиї слова навів посол України при ЄС Микола Точицький у Twitter.

“Сила ЄС полягає в його єдності та послідовності. Росія повинна імплементувати Мінські домовленості й припинити війну проти України”, - сказала вона.

EU strength is in its unity&consistency. Russia must implement Minsk&stop war agst Ukraine. To make concessions to aggressor would mean to surrender founfations of EU & int’l order.History lessons of appeasement of aggressor R tragic.We cannot let it happen again. @NathalieTocci