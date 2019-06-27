Президент обговорив з представниками НАН перспективи розвитку науки

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Національної академії наук.

Про це інформує офіційний сайт глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський 26 червня обговорив з керівництвом Національної академії наук перспективи розвитку установи та допомогу, яку може надати науковцям держава”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на зустрічі були присутні президент НАН України Борис Патон, перші віцепрезиденти Академії Володимир Горбулін та Антон Наумовець і головний учений секретар НАН України Вячеслав Богданов.

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«У нас непроста ситуація і багато пріоритетів, але я не хочу бути Президентом, який каже, що поки війна не закінчиться, ми нічим не займатимемося. Проблеми треба вирішувати паралельно, інакше Україна не розвиватиметься», – підкреслив Зеленський.

Учасники зустрічі також обговорили рівень вітчизняної науки, відплив молодих науковців за кордон та можливості зацікавити їх працювати на Батьківщині.