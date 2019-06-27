Волкер: Шкода, що ПАРЄ забула про власні принципи та права людини

У середу, 26 червня, спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер висловив жаль через те, що ПАРЄ забула про свої принципи.

Про це він написав у Тwitter.

«Шкода, що ПАРЄ забула про власні принципи та права людини...», - зазначив він.

Sad that CoE is abandoning its own principles on human rights... — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 червня 2019 р.

Раніше тимчасовий повірений США у справах України Вільям Тейлор заявив, що росіян, які знаходяться під санкціями ЄС та США, не можна допускати до роботи у статутних органах ПАРЄ.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка, 25 червня, 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, яка може повернути Росію до Асамблеї.

Йдеться про внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Резолюція також передбачає введення для російської делегації виключної процедури, що дозволяє явитися на літню сесію.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ.

Водночас, санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює на цьому питанні та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне проросійське лобі на чолі з Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, попри несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.