Той, хто покаже контрабандистам “кіно про Зорро”

Якщо куратор системи “Prozzoro” Максим Нефьодов зможе побороти корупцію на митниці, яку він має очолити, то в історію він увійде як справжній супермен

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов переміг в конкурсі на посаду голови Державної митної служби. На фоні останніх новин з ПАРЄ його перемога додає трохи оптимізму. Адже Максим Нефьодов один із тих, хто на хвилі постмайданного ентузіазму, разом з іншими патріотами, добровільно взялися за реформування країни.

Інвестиційний банкір Нефьодов прийшов у владу в 2015 році. До цього він був співкеруючим партнером фонду прямих інвестицій Icon Private Equity, очолював інвестиційно-банківський департамент Dragon Capital. У ранзі заступника міністра економічного розвитку та торгівлі України він узяв на себе місію просування та підтримку в парламенті реформи державних закупівель - проекту платформи електронних торгів ProZorro, на яку згодом були переведені усі державні закупівлі. На сьогодні система відкритих електронних закупівель, що починалася з постмайданного волонтерського проекту, є поки чи не єдиною до кінця успішною антикорупційною реформою в Україні. А ще потужним IT-стартапом, визнаним світовою спільнотою. Структурні зміни, які вона зумовила в житі країни, вже незворотні. Корупцію в державних закупівлях вдалося побороти якщо не повністю то значною мірою.

Таких же змін чекають від Нефьодова і на чолі митниці, яка наразі вкотре реформується, залишаючись величезною корупційною “дірою” у вітчизняній економіці. Тому перемога Нефьодова була дуже радісно сприйнята громадськістю. З усіх боків на нього сипалися численні привітання та побажання успіхів — від урядовців, громадських діячів, відомих блогерів та просто небайдужих людей з кола більш ніж 64 тисяч його прихильників у мережі.

Сам Нефьодов у своєму дописі в ФБ напівжартома написав: “Виграв конкурс на голову органу, який має стати #прозора_митниця. На душі щось не так щоб радість, але «хто буде лупати скалу, як не ми?» Стоїмо!!! П.С.Хабармен Семен, і не думай, ProZorro і ProZorro.Продажі не залишись безхозні...”. І супроводив допис промовистою посмішкою в стилі: “Ну, що не чекали? Тоді я йду до вас!”.

Як дотепно жартують в ФБ, “серед митників різних статей зненацька сі збільшило випадіння волосє голови (і не тіко) разом з раптовим посивінням, а на відгодованих пащах ввімкнувся режим відвертого зубожіння”.

Насправді, великі надії на нового керівника митниці покладають з огляду на його навички системного менеджера. Мовляв, навряд чи він практикуватиме публічні розноси, арешти з вертольотами - корупціонери цього бояться найменше. Те, що їх найбільше лякає — це майже непомітне, методичне і поступове системне руйнування корупційних механізмів на всіх рівнях. Як це працює в тому ж Прозорро.

Цікаво, що система, відчуваючи кардинальні зміни, почала пручатися, ще до того, як Кабмін оголосив Максима Нефьодова переможцем кадрового конкурсу. Останній етап конкурсу, що був призначений на 23 квітня, не відбувся, оскільки 17 квітня Окружний адмінсуд Києва призупинив його в рамках забезпечення позову народного депутата від Блоку Петра Порошенка Андрія Антонищака. В результаті 23 квітня Національне агентство України з питань державної служби змогло оголосити тільки переможця в конкурсі на голову Податкової. Ним став заступник міністра фінансів Сергій Верланов, про якого Укрінформ вже докладно писав. Але 24 червня колегія суддів Шостого апеляційного адмінсуду постановила відновити конкурс на голову Митної служби, який на той момент був заблокований протягом 86 днів. У фіналі конкурентами Нефьодова були проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш, та керівник громадської організації Центр розвитку цифрової економіки, експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Андрій Саварець.

Своє конкретне бачення розвитку відомства, відомий своїм комунікаційним креативом та успіхами на державному діджитал-фронті, Максим Нефьодов обіцяв надати вже найближчим часом. Масштаб зловживань, з яким йому доведеться стикнутися, величезний — десятки, якщо не сотні мільярдів доларів. Але багато хто переконаний, що Нефьодову на цій посаді вдасться навести лад. Навіть враховуючи, що митниця сьогодні - це величезна “годівниця” з вибудуваними фінансовими потоками, в якій державний кордон продається мало не посантиметрово.

Максим Нефьодов вважає, що в першу чергу процеси на митниці потрібно максимально електронізувати, щоб зменшити рівень корупції та полегшити роботу працівників відомства. Він підкреслив, що в перспективі 95% компаній може працювати з митницею, взагалі не спілкуючись з інспекторами. “Тож слідкуємо за медіа, як тільки Макса (так Нефьодова називають його друзі — Авт.) оголосять «моральним негідником», «найбільшим покидьком і розчаруванням нації» - знайте, справжня реформа розпочалася”, - відгукнувся на призначення міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Зі свого боку Укрінформ теж приєднується до привітань нового очільника митниці з побажаннями сил і натхнення приборкати корупціонерів та контрабандистів. Кредит довіри до нього великий, тож слідкуємо. Як тільки нового митника оголосять «моральним негідником», «найбільшим покидьком і розчаруванням нації» - знайте, справжня реформа розпочалася.

Марина Нечипоренко. Київ