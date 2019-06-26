Ємець має інформацію, що комітет ПАРЄ підтримав оскарження повноважень Росії

За інформацією члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Леоніда Ємця, Регламентний комітет ПАРЄ визнав достатніми підстави для оскарження повноважень російської делегації і відправив проєкт рішення на аналіз до Венеційської комісії.

Про це Ємець написав у Facebook.

“Росія повернулась в ПАРЄ, але не зовсім. За моєю інформацією, щойно, Регламентний комітет ПАРЄ, визнав що є достатньо підстав щодо оскарження повноважень російської делегації і відправив проект рішення на аналіз до Венеційської комісії”, - написав Ємець.

Згодом він додав: “Рішення регламентного комітету підтверджую”.

Ємець зауважив, що підставою для такого рішення є, зокрема, те що депутати Держдуми Росії були обрані, в тому числі за рахунок вкрадених голосів з анексованого Криму. І тому є питання, чи є вони повноважними депутатами з точки зору міжнародного права.

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“Конкретно щодо рішення комітету зможу сказати коли воно буде на руках”, - зауважив Ємець і нагадав, що вчора, 25 червня українська делегація оскаржила повноваження делегації з РФ.

“Це означає що вони можуть бути не допущені до роботи в ПАРЄ, якщо таке буде рішення комітету. Проте до того моменту вони можуть працювати, але в такому «підвішеному» стані.

Рішення Венеційської комісії матиме визначальне значення”, - підкреслив Ємець.

Депутат додав, що українська делегація в ПАРЄ не здалася і не розслабилася.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії до Асамблеї.

У цей же день російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутніми на засіданні.

Делегація Верховної Ради України у ПАРЄ в знак протесту призупинила роботу у літній сесії, за винятком розгляду повноважень російської делегації.