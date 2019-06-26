У Європі поступки агресору вже призводили до світової війни - посол Точицький

«Євросоюз зміцнює єдність та змістовність. Росія має виконувати Мінськ та зупинити війну проти України. Поступки агресору означали б здачу основ ЄС та міжнародного порядку. Історичні уроки спроб умиротворення агресора трагічні. Ми не можемо допустити, щоб це трапилося знову», - зауважив Посол України.

Так він відреагував на позицію, яку в інтерв’ю для РБК висловила італійський аналітик Наталі Точчі (NathalieTocci) яку російське видання представило як «радницю Могерині». (Високий представник ЄС Федеріка Могерині – ред.).

Пані Точчі запропонувала переглянути Мінські домовленості та режим санкцій, які ЄС застосовує проти Росії у зв’язку із їх невиконанням. Натомість, вона пропонує оцінювати дії Росії з точки зору «міжнародного правопорядку» та «прав людини», що, на її думку, могло б додати більше гнучкості відносинам між ЄС і Російською Федерацією.

У відповідь на письмовий запит Укрінформу ситуацію прокоментували в Службі зовнішніх дій ЄС.

«Як вже публічно зазначалося минулого тижня, пані Точчі дає інтерв’ю від себе особисто, не представляючи ЄС. Позиція ЄС із цих питань є добре відомою», - зазначається у відповіді речника Євросоюзу.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає повернення Росії до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Цього ж дня російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутніми на засіданні. Делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї на знак протесту на присутність російської делегації призупинила роботу у літній сесії, за виключенням розгляду повноважень російської делегації.