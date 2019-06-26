Заступник Петренка назвав призупинення участі в ПАРЄ "пострілом собі в ногу"

Заступник міністра юстиції – Уповноважений у справах Євросуду з прав людини Іван Ліщина назвав "класичним пострілом собі в ногу" призупинення участі України в ПАРЄ.

Таку думку він висловив у Facebook.

“У вівторок українські депутати у відповідь на повернення РФ ( у ПАРЄ - ред.) заявляють про зупинення своєї участі в ПАРЄ та закликають уряд і Президента переглянути умови участі України в інших органах РЄ. Це - класичний постріл собі в ногу. По-перше, в нас немає фінансового важелю стосовно РЄ, який має РФ: українська частка бюджету РЄ навіть не наближається до 10% російської. По-друге, Європа нам потрібна значно більше, ніж ми Європі: хтось дійсно сподіваються, що РЄ та ЄС продовжать фінансувати реформи, а ЄБРР економіку, якщо ми вийдемо із РЄ, грюкнувши дверима?” - зазначив Ліщина.

І по-третє, вважає він, "участь України в РЄ має ціллю підтримання та розвиток спільних цінностей, зокрема захист прав людини в Україні, а не боротьбу з РФ".

“Вихід з РЄ чи обмеження участі в її органах жодним чином не наблизить досягнення цієї мети”, - наголосив Ліщина.

Він нагадав, що ПАРЄ 24 червня зняла обмеження з російської делегації, накладені в зв’язку із окупацією Криму.

“Навіть абстрагуючись від політичної складової цього рішення, вражає нехтування ПАРЄ своїми власними правилами і процедурами. Як влучно зазначив депутат від Великої Британії сер Едуард Лі: “те що ми тут робимо - смердить... Ми змінюємо правила протягом футбольного матчу”, - додав заступник міністра юстиції.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії до Асамблеї.

У цей же день російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутніми на засіданні.

Делегація Верховної Ради України у ПАРЄ в знак протесту призупинила роботу у літній сесії, за винятком розгляду повноважень російської делегації.