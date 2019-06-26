США виділять Україні $4 млн для поліпшення захисту військових складів

Уряд Сполучених Штатів і Україна підписали меморандум, який передбачає виділення $4 млн додаткових коштів для підвищення захисту військових складів на території України.

Про це повідомили в вівторок у Державному департаменті США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні Сполучені Штати і Україна підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо управління запасами звичайної зброї", - зауважили в зовнішньополітичному відомстві США.

Документ затвердили підписами помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер і в.о. директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Руслан Німчинський.

Меморандум передбачає виділення впродовж двох років $4 млн для підвищення рівня безпеки військових складів з боєприпасами на території України. Як зазначили з цього приводу в Держдепартаменті США, це наблизить Україну до стандартів НАТО.

У американському відомстві також нагадали, що з 2004 по 2018 рр. США інвестували близько $40 млн у якості підтримки України у розв'язанні проблеми успадкування від СРСР великої кількості звичайних озброєнь і боєприпасів.