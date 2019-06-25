Зеленський зустрівся із засновником компанії - власника сервісу Viber

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з засновником японської компанії Rakuten Хіроші Мікітані.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“25 червня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Хіроші Мікітані – засновником японської компанії Rakuten. В Україні вона найбільш відома як власник сервісу Viber”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, співрозмовники обговорили плани збільшення присутності компанії Rakuten в Україні, зокрема розширення офісу в Одесі та відкриття офісу у Києві.

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Мікітані заявив, що Україна є пріоритетним ринком для компанії Rakuten, а також висловив готовність підтримувати ідею збільшення кількості інвестиційних проєктів з боку Японії.

Він також схвально відгукнувся про ініціативу Зеленського «Держава у смартфоні» та висловив бажання тісно співпрацювати у цьому проєкті, оскільки Viber є невід'ємною частиною смартфона майже кожного українця.

За підсумками зустрічі глава держави запросив Хіроші Мікітані увійти до складу Національної інвестиційної ради, секретарем якої нещодавно став IT-підприємець Давид Арахамія.

Фото: president.gov.ua