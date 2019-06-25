Для Польщі важливо інтегрування України в європейську та євроатлантичну спільноти — дипломат

Для Польщі важливо інтегрування України в європейську та євроатлантичну спільноти, оскільки Україна на першій лінії фронту з Росією.

Про це 25 червня у Трускавці на IV Форумі місцевого розвитку заявив польський дипломат - координатор з питань України Фонду Інституту Східноєвропейських досліджень Яцек Ключковський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми б хотіли, щоб Україна якомога швидше інтегрувалась у європейську та євроатлантичну спільноти... Це важливо не тільки для України, але і для Польщі, оскільки Україна перебуває на першій лінії фронту з Росією», - сказав Ключковський під час пленарної дискусії «Розвиток українських регіонів крізь призму євроатлантичної інтеграції».