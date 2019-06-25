Зеленський звільнив Стефанчука з посади радника

Зеленський звільнив Стефанчука з посади радника

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Стефанчука з посади свого радника, повторно призначивши його своїм представником у парламенті.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

“Звільнити Стефанчука Руслана Олексійовича з посади радника Президента України - представника Президента України у Верховній Раді України”, - йдеться в указі.

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Водночас іншим указом глава держави призначив Руслана Стефанчука своїм представником у Верховній Раді.

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