Зеленський звільнив Стефанчука з посади радника
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Стефанчука з посади свого радника, повторно призначивши його своїм представником у парламенті.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
“Звільнити Стефанчука Руслана Олексійовича з посади радника Президента України - представника Президента України у Верховній Раді України”, - йдеться в указі.
Водночас іншим указом глава держави призначив Руслана Стефанчука своїм представником у Верховній Раді.