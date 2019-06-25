Клімкін вважає, що Україні нині "немає чого шукати" у ПАРЄ

Міністр закордонних справ Павло Клімкін не впливатиме на рішення щодо формату участі України в Парламентській асамблеї Ради Європи, однак вважає, що Україні в ПАРЄ "нема чого шукати".

Про це він написав у Twitter.

"У нас традиційно спочатку вирішують, хто винен, а потім – що робити. Вдячний парламентській делегації, вони вклалися по повній! Не збираюся підштовхувати парламентаріїв до прийняття рішень щодо формату участі у ПАРЄ. І політично, і емоційно в цій Асамблеї нам нема чого шукати", - зазначив Клімкін.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до Асамблеї. Документ передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

У вівторок російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутні на засіданні. Нині розпочато процедуру оскарження їхніх повноважень.

Зі свого боку, постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи заявила, що призупиняє роботу у літній сесії ПАРЄ на знак протесту проти повернення російської делегації.