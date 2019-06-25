Активісти пікетуватимуть посольства країн, які підтримали повернення РФ у ПАРЄ

Активісти планують пікетувати у Києві 25 червня посольства країн, представники яких голосували за повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Акцію анонсовано у Facebook.

"Збираємось 25 червня о 18:00 біля Посольства Австрії в Україні (вул. Івана Франка 33), щоб висловити свій протест під посольствами ключових країн, які підтримували та голосували за зняття санкції з Росії", - йдеться у повідомленні.

Активісти визначили собі такий маршрут: Посольство Австрії, Посольство Німеччини, Посольство Вірменії, Посольство Норвегії, Посольство Італії, Посольство Словаччини, Посольство Франції, Посольство Фінляндії, Посольство Нідерландів, Офіс Ради Європи.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до Асамблеї.

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Резолюція передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Документ також передбачає уведення для російської делегації виключної процедури, яка дозволяє заявитися на літню сесію.

У вівторок російські депутати з’явилися у ПАРЄ та присутні на засіданні. Нині порушена процедура оскарження їхніх повноважень.