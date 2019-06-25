Ще один заступник Супрун подав у відставку

Заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик написав заяву про звільнення.

Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.

"Заступник міністра охорони здоров’я України Роман Ілик подав заяву про звільнення з посади", - йдеться у повідомленні.

З 2015 року Роман Ілик працював на посаді помічника міністра охорони здоров'я, а з 2016-го - на посаді заступника міністра. Серед напрямів роботи, які він координував, - трансформація ринку лікарських засобів, урядова програма "Доступні ліки", Національний перелік основних лікарських засобів.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 червня Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Ольгу Стефанишину. Вона балотується до Верховної Ради за списком партії Святослава Вакарчука "Голос".