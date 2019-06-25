Ще один заступник Супрун подав у відставку
Укрінформ
Заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик написав заяву про звільнення.
Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.
"Заступник міністра охорони здоров’я України Роман Ілик подав заяву про звільнення з посади", - йдеться у повідомленні.
З 2015 року Роман Ілик працював на посаді помічника міністра охорони здоров'я, а з 2016-го - на посаді заступника міністра. Серед напрямів роботи, які він координував, - трансформація ринку лікарських засобів, урядова програма "Доступні ліки", Національний перелік основних лікарських засобів.
Як повідомляв Укрінформ, 12 червня Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Ольгу Стефанишину. Вона балотується до Верховної Ради за списком партії Святослава Вакарчука "Голос".