Повернення Росії в ПАРЄ: Чубаров пропонує скликати збори на Майдані

Повернення Росії в ПАРЄ: Чубаров пропонує скликати збори на Майдані

Укрінформ
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає скликати загальнонаціональні збори на Майдані Незалежності через рішення ПАРЄ ускладнити процедуру застосування санкцій, зокрема стосовно Росії.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Слід всьому світу продемонструвати рішучість української політичної нації в протидії російській агресії і відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом. Відповідно, громадянське суспільство могло б, відкинувши всі внутрішні розбіжності і чвари, скликати в найближчий день, можливо 28 червня - в День Конституції України, мільйон громадян на загальнонаціональні збори на Майдані Незалежності », - закликав Чубаров.

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За його словами, ті, хто сьогодні «зрадив Україну, ті, хто віддає на поталу Росії Крим і його жителів, повинні бути осоромлені нашої монолітністю і рішучістю».

Як повідомляв Укрінформ, Парламентська асамблея Ради Європи на своєму останньому засіданні в ніч на 25 червня підтримала резолюцію, яка змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема стосовно Росії. Російська делегація не бере участі в сесіях Асамблеї з січня 2015 роки після обмеження повноважень її делегації.

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