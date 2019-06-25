Порошенко про ПАРЄ: Удару завдано не лише по Україні, а по європейських цінностях

Рішення Парламентської асамблеї Ради Європи щодо механізму повернення російської делегації є потужним ударом не тільки по Україні, а по фундаментальних європейських цінностях.

Про це написав п’ятий президент України Петро Порошенко у Facebook.

“Це (рішення ПАРЄ щодо РФ - ред.) перший серйозний дипломатичний удар, який отримала Україна за останні п‘ять років. Раніше ми таких ударів не пропускали. Але тепер удар нанесено не тільки по Україні, а по фундаментальних європейських цінностях, коли між цінностями і ціною була вибрана ціна”, - зазначив він.

Експрезидент підкреслив, що рішення ПАРЄ, яке запускає механізм повернення російської делегації, є потужним викликом Україні.

Водночас Порошенко пообіцяв найближчим часом задіяти усі свої зовнішньополітичні зв‘язки, “аби вірус всепрощення Росії за анексію Криму та окупацію Донбасу не розповсюдився далі”.

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Як повідомляв Укрінформ, уночі проти 25 червня 2019 р. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.