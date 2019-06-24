Глава МЗС Естонії: Повернення Росії в ПАРЄ буде помилкою Європи

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Реїнсалу заявив, що повернення російської делегації в ПАРЄ буде помилкою.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Сьогодні ПАРЄ голосує за правила, які дозволять Росії повернутися до Асамблеї! Сподіваюся, що ця велика помилка для Європи не пройде! Минулого тижня Держдума РФ попередила, що в складі її делегації в ПАРЄ будуть особи, які включені до списку санкцій ЄС" , - пише Реїнсалу.

Today PACE votes rules to let Russia return to Assembly! Hope it will not pass, big mistake for Europe! State Duma warned last week there will be EU sanctioned persons in delegation to PA!!! — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) 24 червня 2019 р.

Сьогодні ПАРЄ вже відхилила пропозиції щодо проведення дебатів про порушення Росією принципів РЄ у справі розслідування MH17 і про фінансовий шантаж.

В українській делегації заявили, що президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є відверто підіграє російській делегації.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 24 червня, відкривається літня сесія ПАРЄ в Страсбурзі. Головним питанням порядку денного може стати скасування або значне обмеження санкцій механізму ПАРЄ, що призведе до повернення російської делегації.

Саме цьому питанню присвячений проект резолюції про процес прийняття рішень ПАРЄ, про повноваження і голосуваннях, який делегати розглянуть у другій половині дня понеділка. У разі прийняття документа російська делегація може уникнути санкцій, введених проти неї у відповідь на агресію проти України та анексію Криму.

Крім цього, пропонується за винятковою процедурою дозволити Росії брати участь у літній сесії. Разом з тим, згідно з чинним регламентом, якщо делегація не була присутня на першій сесії року в січні, то вона вибуває з роботи в ПАРЄ на весь рік.

Регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни в регламент, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладення санкцій на російську делегацію і забезпечити її повернення в Асамблею без виконання міжнародних зобов'язань.

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Раніше Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС у літній сесії в Гельсінкі підтримав позицію, що всі країни-члени повинні мати право брати участь в статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також повинні голосувати на виборах нового генерального секретаря організації в червні.

Рішення Комітету міністрів ще повинна затвердити ПАРЄ.

Зараз в Раді Європи діє потужне лобі на чолі з Німеччиною і Францією, яке намагається повернути Росію в ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету РЄ, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба назвав рішення Комітету міністрів, яким Росію можуть повернути в ПАРЄ без виконання зобов'язань, "суперечливим і ганебним".

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що немає підстав для повернення РФ в Асамблею.