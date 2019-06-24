Французький філософ: Повернення Росії до ПАРЄ – це підтримка війни

Безумовне повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи стане підтримкою безчестя і війни.

На цьому наголосив французький філософ, інтелектуал Філіп де Лара у своєму листі до делегатів парламенту Франції у ПАРЄ напередодні голосування резолюції, яка може забезпечити безумовне повернення Росії до Асамблеї та скасувати механізм накладання санкцій на агресора, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Ця резолюція є справжнім Троянським конем, спрямована на відновлення права голосу Росії у ПАРЄ. Відтак, вона задовольняє вимоги російського шантажу. Доки ця країна продовжує жорстоку війну проти України, захопила Крим, загальновизнана винною в атаці на МН17, і російські офіцери притягуються до нідерландського правосуддя – ухвалення цієї резолюції буде голосуванням за безчесність і війну», - наголосив де Лара.

Він зазначив, що наслідки ухвалення згаданої резолюції будуть руйнівними, адже Росія це сприйме як ознаку слабкості та лише цинічно посилить агресію.

Окрім цього, на переконання французького інтелектуала, включення до складу російської делегації так званих «представників» із Криму стане «тріумфальною перемогою Росії над Заходом, який занепадає».

«Попри тиск і позиції нашого уряду, я хочу вірити, що ви належно оціните, якими є ставки, та проголосуєте проти цього посягання на права людини і суверенітету націй в Європі», - звернувся де Лара до французьких парламентаріїв.

Як повідомляв Укрінформ, регламентний комітет ПАРЄ затвердив проєкт резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Раніше Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Водночас, рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас, санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, попри несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба назвав рішення КМРЄ, яким Росію можуть повернути до ПАРЄ без виконання зобов’язань, продовження агресії проти України та окупації Криму, «суперечливим та ганебним».

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що немає підстав для повернення РФ до Асамблеї.