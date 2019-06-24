Зеленський призначив своїм позаштатним радником Гео Лероса
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником Гео Лероса.
Відповідний указ №431/2019 опублікований на сайті глави держави.
“Призначити Лероса Гео Багратовича радником Президента України (поза штатом)”, - ідеться в документі.
Як повідомлялося, Гео Лерос - художник, режисер, засновник одного з найбільших міжнародних арт-проектів «Art United Us».
Кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» на позачергових парламентських виборах 2019 року (№ 23 у списку).
До березня 2018 року був радником міністра інформаційної політики Юрія Стеця.
Фото: http://dreamkyiv.com