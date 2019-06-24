Президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником Гео Лероса.

Відповідний указ №431/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Призначити Лероса Гео Багратовича радником Президента України (поза штатом)”, - ідеться в документі.

Як повідомлялося, Гео Лерос - художник, режисер, засновник одного з найбільших міжнародних арт-проектів «Art United Us».

Кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» на позачергових парламентських виборах 2019 року (№ 23 у списку).

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До березня 2018 року був радником міністра інформаційної політики Юрія Стеця.

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