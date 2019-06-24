ПАРЄ через дебати щодо Росії "пропустила" 70-річчя Ради Європи
Укрінформ
У Парламентській асамблеї Ради Європи пропустили пункт порядку денного, присвяченого відзначенню 70-річчя організації.
Це сталося через затягування запеклих дебатів щодо питань, які можуть забезпечити безумовне повернення російської делегації до Асамблеї, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Таким чином, у ПАРЄ не вистачило часу, запланованого для проведення урочистої церемонії. Асамблея вирішила перенести святкування на наступну сесію.
Як повідомляв Укрінформ, у ПАРЄ відхилили пропозиції щодо проведення надзвичайних дебатів про притягнення Росії до відповідальності за несплату членських внесків до бюджету організації, а також через збиття пасажирського літака рейсу МН17.