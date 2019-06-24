Безумовне повернення Росії до ПАРЄ "обнуляє" ефективність Євросуду – Фейгін

«Треба прямо сказати, що інститут ЄСПЛ не є надзвичайно ефективним. Але, коли російській делегації, яка не виконує зобов'язання, накладені ПАРЄ, повертають право голосу, то це призводить до ще меншої ефективності інституту Суду. Він – ЄСПЛ – взагалі обнуляється. Росія і російська делегація пересвідчуються у тому, що можна ігнорувати ці рішення, можна усі зобов'язання у Раді Європи, ПАРЄ, ЄСПЛ ігнорувати. І за це нічого не буде», - наголосив Фейгін.

Він вважає, що для російської сторони це означатиме безкарність. Фейгін підкреслив, що нині ЄСПЛ не є високоефективним. «Він є ефективним лише у деякій частині, насамперед у частині моральної і матеріальної компенсації. А от процесуальні рішення, особливо, якщо вони стосуються гострих політичних справ ніколи Росією не виконуються».

Фейгін зауважив, що несплата Росією вже упродовж року членських внесків до бюджету Ради Європи «виглядає як шантаж».

«Росія не виконала жодної вимоги, які спрямовувалися до неї з боку ПАРЄ. І її повернення є не нормативним, адже вигадуються способи обходу усіх рішень, статуту, інших норм. Це виключно політичне рішення», - наголосив правозахисник.

На думку Фейгіна, різні країни Ради Європи пояснюють свою підтримку необхідності повернути РФ до ПАРЄ кількома причинами, які лежать у площині власних інтересів. Водночас, констатує адвокат, цей процес є непрозорим і кулуарним.

«Дехто пояснює це цією фінансовою заборгованістю. Хоча, на мою думку, це лише публічний привід. Рада Європи – не така ж бідна організація. Знайти ці 100 мільйонів (борг РФ станом на кінець червня – ред.) якось можна. І чекати через це на кризу РЄ – видається наївним. Політичні партнери, зокрема, Франція і Німеччина, переслідують свої цілі. Німеччина, цілком очевидно, хоче отримати матеріальні вигоди від «Північного потоку-2». Відтак не вважає такі поступки суттєвими. Але ми поки не розуміємо усю схему цього розміну. Франція має свої цілі, і, насамперед, це стосується ситуації всередині Євросоюзу, щоб акцептувати роль головного політичного представника ЄС у світі», - розповів про своє бачення Фейгін.

Він додав, що Франція просуває стратегію домовленостей з Росією, а не конфліктів з Москвою. «Можливо, їм видається, що повернення права голосу російській делегації – це не така велика поступка», - сказав адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, регламентний комітет ПАРЄ затвердив проєкт резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Раніше Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Водночас, рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.

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Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас, санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба назвав рішення КМРЄ, яким Росію можуть повернути до ПАРЄ без виконання зобов’язань, продовження агресії проти України та окупації Криму, «суперечливим та ганебним».

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що немає підстав для повернення РФ до Асамблеї.