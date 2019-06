Четверо пропонованих РФ делегатів до ПАРЄ перебувають під санкціями ЄС - Ар'єв

У російській делегації, поданій у Парламентську асамблею Ради Європи, як мінімум четверо депутатів Думи РФ перебувають під санкціями Європейського Союзу.

Про це народний депутат із фракції партії "Блок Петра Порошенка", голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ Володимир Ар’єв написав на своїй сторінці у Facebook.

"У російській делегації, поданій в ПАРЄ, є як мінімум 4 депутати Думи, які перебувають під санкціями ЄС: Ігор Лєбєдєв (List No 114 of Decision 2014/145), Леонід Калашніков (List No 110 of Decision 2014/145), Свєтлана Сєргєєва (List No 116 of Decision 2014/145), Лєонід Слуцкій (List No 18 of Decision 2014/145)", - наголосив Ар'єв.

За його словам, це персональні санкції ЄС за агресію проти України і анексію Криму, і "якщо депутати з країн ЄС визнають їхні повноваження, вони таким чином розділять відповідальність за злочинні рішення проти України".

Нардеп додав, що колега Emanuelis Zingeris з литовського парламенту вже висловив своє обурення.

"Побачимо, чи проявлять принциповість німецькі, французькі та інші колеги", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, регламентний комітет ПАРЄ затвердив проєкт резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Раніше Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Водночас рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба назвав рішення КМРЄ, яким Росію можуть повернути до ПАРЄ без виконання зобов’язань, продовження агресії проти України та окупації Криму, «суперечливим та ганебним».