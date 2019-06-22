Україна на відправляла Онищенка на спортивні змагання - міністр

«Міністерство молоді та спорту з серпня 2016 і до сих пір не направляло і не фінансувало участь Олександра Онищенка в міжнародних змаганнях. Також, згідно з наказом міністерства молоді та спорту №5286 від 28.12.2018, зазначена особа не входить в основний або резервний склад національної збірної команди України з кінного спорту на 2019 рік. Отже, він не може офіційно представляти Україну на міжнародних змаганнях. Всеукраїнська федерація кінного спорту також не погоджувала з Міністерством ніяких відряджень Онищенка для участі в спортивних змаганнях», – зазначив Жданов.

Як повідомлялося, раніше суд зобов’язав ЦВК зареєструвати депутата-втікача Онищенка кандидатом, бо той, нібито, представляв Україну на змаганнях із кінного спорту «у статусі вершника». На підтвердження цього Онищенко надав лист від Громадської організації «Всеукраїнська федерація кінного спорту України».

15 червня Онищенко, який перебуває за межами України і якого НАБУ підозрює в організації корупційної схеми, подав документи для участі у позачергових парламентських виборах. У той же день ЦВК відмовила Онищенку в реєстрації “оскільки ним не дотримано вимоги Конституції України та виборчого закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України”.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Онищенка. На момент голосування він уже перебував за кордоном.

За даними слідства, Онищенко створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізацію природного газу. В результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків на суму понад 740 млн грн.

Сам депутат каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.