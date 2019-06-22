Грузинський «нежданчик» як продовження «прямої лінії» Путіна

Як сприймаються тбіліські події в Росії і що вони означають для України

«Пряма лінія» президента Путіна, що проходила в четвер, незважаючи на велику кількість техніки, зарежисованості та бадьорих молодих співведучих, була за традицією останніх років нудною. Експерти і новинники вишукували з густої, але не надто змістовної промови вождя дещиці нового. Хоч щось, з чого можна було б зробити якісь висновки.

Зокрема, відзначили, що вперше за останні роки не був згаданий «Кримнаш». У жодны якості - ні новин звідти, ні оповідей про нього.

Мабуть, так зробили, щоб в умовах соціальної напруженості, яка зростає, не дратувати росіян нагадуванням про те, куди йдуть бюджетні кошти.

Обговорення та обсмоктування «прямих ліній» в Росії зазвичай триває ще кілька днів. Але тут сталося те, що різко змінило порядок денний роспропу. Це - протестні акції у Тбілісі, які почалися через дипломатично вкрай незручний візит російської парламентсько-православної делегації.

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І ЗНОВУ ПОЛІТИЧНЕ ПРАВОСЛАВ'Я

Про Міжпарламентську асамблею православ'я раніше ми якось не часто чули і не говорили. Але тепер з'явився вагомий привід познайомитися з нею ближче.

Організацію цю було створено в 1994 році з ініціативи парламенту Греції. Останні роки з нею і в ній особливо енергійно працює Росія. Що зрозуміло - в умовах санкцій Кремль використовує будь-яку можливість для просування своєї позиції і подолання часткової дипломатичної ізоляції.

Щорічно в червні МАП проводить засідання Генеральної асамблеї, якою керує обраний на два роки президент. У минулому році президентом МАП був обраний депутат російської Держдуми від КПРФ Сергій Гаврилов. Він до речі ще й голова парламентського комітету у справах громадських об'єднань і релігійних організацій. Це, до речі, саме по собі показово. Комуністи (з їхнім-то історичним досвідом) в Росії нині мало не монопольно відповідають за православну духовність. Тепер, отже, вийшли і на всесвітній рівень.

Чергова генасамблея організації за планом мала проходити в Тбілісі 19-22 червня. Взяти участь в ній планували 23 країни. Для проведення засідання було вирішено виділити зал грузинського парламенту.

І ось тут, до речі, треба уточнити, що до складу МАП входить й Україна (втім, не беручи участь в роботі керівних органів і комісій). Важливо відзначити, що саме українці першими жорстко відреагували на виступ російської делегації - в день відкриття генасамблеї МАП в середу її покинув посол України в Грузії Ігор Долгов. Пізніше так само вчинив депутат ВР від «Народного фронту» Віктор Єленський ... (До речі, був у залі й Вадим Новінський, який займався улюбленою справою, «викриттям діяльності української влади по захопленню храмів»).

А ось далі розпочалося найцікавіше. Росіянин Гаврилов як президент генасамблеї МАП зайняв крісло... спікера грузинського парламенту. І це викликало вкрай різку реакцію грузинських опозиційних партій. Адже при всьому вибірковому поліпшенні відносин Тбілісі та Москви, що призвело до відновлення туристичного потоку і міждержавної торгівлі, Росія для Грузії, в цілому, залишається країною-агресором, окупантом. Крім того, Гаврилов відомий своїми висловлюваннями про те, що визнання Росією «незалежності» Абхазії і Південної Осетії є остаточним і безповоротним. (З'являлася також інформація, що він брав певну участь в Абхазькій війні, але тут поки немає документальних підтверджень).

Після цього наростання хвилі обурення було вже не зупинити, і все вилилося в дуже жорстке протистояння біля парламенту Грузії в ніч на 21 червня.

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ЦІКАВО, КОЛИ ОБСЛУГА НЕ ЗНАЄ ДУМКИ ХАЗЯЇНА

Все це застало російських політиків, дипломатію і медіа зненацька. Але поки політики і дипломати налаштовували внутрішні флюгери на те, аби упіймати вітер з «верхів», працівники медіа повинні були щось говорити. А російський телеящик нині набитий “політичними ток-шоу” настільки щільно, що частину з них транслюють вдень.

Спостерігати за ними було цікавіше, ніж раніше (і пізніше). Оскільки вирізнялася хоч якась безпосередність реакції. І крім ритуальних слів про «підступний Держдеп» зрідка виникали цікаві спостереження.

Наприклад – траплялося порівняння ситуації в Грузії з ситуацією в Україні. В тому сенсі, що частковий політичний відкат, який стався в Грузії й очікуваний в Україні, має свої чіткі «червоні лінії», за дотриманням яких керівництво в Тбілісі в даному випадку не прослідкувало. І це може бути прикладом для України, оскільки там може повторитися щось подібне. Та власне, вже і сталося, тільки в більш м'якому вигляді: скасування після студентських протестів рішення про прийом на роботу в головний вуз країни Андрія Портнова, відомого підручного президента-втікача. В іншій стилістиці, з іншими словами, але це перегукувалася з актуальною статтею українського аналітика Віталія Портникова.

Однак подібні творчі відсебеньки тривали у російської медійної обслуги недовго. Після обіду Путін провів оперативну нараду з постійними членами ради безпеки Росії. І о 15:45 короткий звіт про неї був опублікований на сайті Кремля.

Абзац звідти, присвячений Грузії, став дороговказом для співробітників роспропу: «Розглядалася також обстановка в Грузії. Спровокована екстремістськими елементами русофобська провокація щодо російських парламентарів розцінена як дуже небезпечний прояв. Міністерству закордонних справ рекомендовано попередити російських громадян, у тому числі туристів, що прямують або знаходяться в Грузії, про можливу небезпеку у зв'язку з діями екстремістів» .

Виходячи з цієї тези, почалася підготовка до спеціального «грузинського» указу президента РФ, опублікованого пізніше увечері - «про окремі заходи щодо забезпечення нацбезпеки Росії та її громадян». В його межах російським авіакомпаніям з 8 липня забороняється «здійснювати повітряні перевезення (в тому числі комерційні) громадян з території Російської Федерації на територію Грузії». Також заборонено продавати росіянам грузинський «туристичний продукт». А уряду Росії доручено повернути російських громадян, які перебувають зараз на території Грузії.

Помилкою було б бачити в цьому указі лише занепокоєння щодо безпеки своїх громадян. Припинення авіасполучення і повна заборона на реалізацію будь-яких турпутівок, скоріше, схожі на санкції. В іншому випадку, досить було б заяви МЗС, виданої раніше, з рекомендацією не їздити в Грузію, а далі вже на розсуд співгромадян: їхати - не їхати.

Показово, як на цю новину оперативно відреагували демонстранти в Тбілісі біля будівлі Парламенту: «Ну що ж тепер російським туристам доведеться їхати автобусами». Тобто, учасники протесту і думки не мають, що туристам може щось загрожувати. За оцінкою фахівців, зараз в Грузії знаходяться близько 5-7 тисяч організованих російських туристів, самостійних - в 2-3 рази більше.

Сергій Гаврилов. Фото: AA

УЛЮБЛЕНІ ПРОМОВИ ДЕПУТАТА ГАВРИЛОВА

Отримавши вектор і ключові формулювання, російські ЗМІ розвернулися на всю широчінь. Аналогії, порівняння Грузії з Україною розгорнулися зовсім в інший бік і стали більш насиченими, повнокровними, але й абсолютно банальними.

Відштовхуючись від українських прапорів, які засвітилися на відео з акцій протесту в Тбілісі, почали говорити про тісну русофобську зв'язку Україна-Грузія. І про те, що підступний Держдеп захотів дестабілізувати мирну Грузію за українським сценарієм, здійснивши тут «держпереворот». Депутат Гаврилов в ці дні став просто зіркою екрану з такими приблизно словами: «Всі активісти були заздалегідь підібрані і зібрані. Вони перебували в неадекватному стані, багатьма з них керували координатори, які говорили англійською в американській версії. Всі плакати антиросійського характеру були надруковані і виготовлені заздалегідь. Зрозуміло, що мала місце завчасна форма мобілізації радикалів для повалення влади...». Тобто, жах «кольорових революцій» з усім звичним бла-бла-бла.

Фото: AA

Обрив авіа- і туристичних зв'язків, схожий на санкційні обмеження, вилився в багатослівні розмірковування кремлівських «аналітиків» - час уже мовляв, кінчати з підступною грузинської політикою - коли офіційний Тбілісі запрошує росіян на свої курорти, рекламує свої вина і мінеральні води, а всередині країни продовжує називати Росію «агресором» і «окупантом». Та й на Захід їздить з тієї ж фразеологією, та ще й просить там тиснути на агресора санкціями. Усе! - зажадав обурений аналітичний рос-розум, - час зупинити подібне лукавство.

Ну і цікавим виявився акцент на власне православній складовій, з якої все почалося. Тут з`явилися особливо вишукані конспірологічні побудови. Виявляється, інцидент, що стався в Тбілісі на Міжпарламентській асамблеї православ'я, не випадковий. І пов'язаний він з ситуацією в українському православ'ї, зокрема з «собором», проведеним Філаретом (він в Росії широко висвітлюється). Ось, мовляв, «Томос луснув», і злісна Україна пішла в атаку на все православ'я (нібито це парламентарі його представляють!). Ну, тут якість вигадок така, що й коментувати важко.

Фото: AA

...А між тим, в Тбілісі пройшла друга ніч протестів. З вимог протестувальників виконано одну - пішов у відставку спікер парламенту Іраклій Кобахідзе. Але ж є ще три вимоги: відставка міністра внутрішніх справ Георгія Гахар (за жорсткість, виявлену в ніч на 21 червня); звільнення всіх затриманих учасників акції і розслідування фактів насильства; позачергові парламентські вибори. До ранку протестувальники переважно розійшлися, звільнивши проїзну частину перед будівлею парламенту. Але в суботу ввечері, мабуть, знову зберуться.

Пристрасті, здається, дещо вщухли. Але ситуація в розвитку, трапитися, може, різне.

Олег Кудрін, Рига.