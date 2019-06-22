Коломойський: Про відновлення Донбасу з Зеленським не говорив - зустрічі не було

Олігарх Ігор Коломойський не обговорював з президентом Володимиром Зеленським можливого фінансування відновлення інфраструктури Донбасу.

Про це Коломойський заявив УП.

"Зеленський заявив, що "Коломойський про це ще не знає". Так я дійсно дізнався про це з виступу. Я вже коментував журналістам, що на залишок від 20 тисяч фунтів на тиждень (мається на увазі обмеження Високого суду Лондона на витрати, - ред.) можу пофарбувати кіоск. Адже це теж мала архітектурна форма ", - віджартовувався Коломойський.

На уточнення, чи була у нього зустріч із Зеленським після інавгурації, і про що вони на ній розмовляли, олігарх відповів, що такої зустрічі не було.

Нагадаємо: президент Володимир Зеленський під час виступу на Бізнес-форумі заявив, що Коломойський буде вкладати в інфраструктуру Донбасу, але ще про це не знає. Він також розповів, що вже зустрічався з Рінатом Ахметовим і Віктором Пінчуком і досяг певних домовленостей.