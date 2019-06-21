"Європейська Солідарність" провела акцію на підтримку Грузії в центрі Києва
Про це йдеться у прес-релізі політсили.
«Події, що відбуваються у Грузії, – чергова спроба Кремля застосувати свої «гібридні» технологій на території суверенної держави. Ще кілька днів тому ми спостерігали подібні спроби в Республіці Молдова", - зазначили в "ЄС".
За словами учасників акції, «сьогодні всередині як Грузії, так і України, Кремль робить ставку на «п’яту колону» та колаборантів, провокуючи міжцерковні та громадянські протистояння».
«Зважаючи на те, що до Верховної Ради йде велика колона проросійських сил, а нова влада приведе в парламент політиків без досвіду державного управління, Кремль прагне у максимально стислий термін розхитати ситуацію в Україні», - підкреслюється у зверненні.
Як відомо, у 2008 році російські війська окупували п’яту частину грузинської території. У 2014 році за подібним сценарієм московські окупанти анексували український Крим і отримали контроль над частиною Донбасу.