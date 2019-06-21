"Європейська Солідарність" провела акцію на підтримку Грузії в центрі Києва

Партія «Європейська Солідарність» засудила намагання Москви дестабілізувати ситуацію на усьому пострадянському просторі та висловила свою підтримку грузинському народові, який виступає проти чергової російської провокації.

Про це йдеться у прес-релізі політсили.

«Події, що відбуваються у Грузії, – чергова спроба Кремля застосувати свої «гібридні» технологій на території суверенної держави. Ще кілька днів тому ми спостерігали подібні спроби в Республіці Молдова", - зазначили в "ЄС".

Читайте також: У Києві провели акцію солідарності з грузинським народом

За словами учасників акції, «сьогодні всередині як Грузії, так і України, Кремль робить ставку на «п’яту колону» та колаборантів, провокуючи міжцерковні та громадянські протистояння».

«Зважаючи на те, що до Верховної Ради йде велика колона проросійських сил, а нова влада приведе в парламент політиків без досвіду державного управління, Кремль прагне у максимально стислий термін розхитати ситуацію в Україні», - підкреслюється у зверненні.

Читайте також: Клімкін підтримав демарш посла України в Грузії під час виступу депутата РФ

Як відомо, у 2008 році російські війська окупували п’яту частину грузинської території. У 2014 році за подібним сценарієм московські окупанти анексували український Крим і отримали контроль над частиною Донбасу.