Петиція про скорочення депутатів Ради набрала необхідну кількість голосів

Петиція про скорочення депутатів Ради набрала необхідну кількість голосів

Укрінформ
Петиція про зменшення кількості депутатів Верховної Ради України до 100 осіб набрала необхідну для розгляду кількість голосів — 25 тисяч.

Про це свідчать дані на сайті Президента.

Згадану петицію було оприлюднено 22 травня 2019 року у відповідному розділі на сайті.

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В описі до петиції її ініціатор Костянтин Сокуренко вказав: "для економії коштів і зменшення тягаря для українців, якими є 450 депутатів, просимо здійснити зменшення чисельності народних депутатів до 100 чоловік".

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