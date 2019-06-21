Українці можуть у судах вимагати компенсації від РФ - лідер руху "Спільна справа"

Українські громадяни, яким Росія завдала шкоди, можуть звернутися до суду і вимагати компенсацію від РФ.

Про це заявив лідер руху "Спільна справа" Олександр Данилюк в інтерв'ю Gazeta.ua.

"Нема пояснення, чому на шостому році війни не заявили консолідовану вимогу відшкодувати збитки... У міжнародному публічному праві є поняття обмеженого імунітету держави. Це означає, що в спорах між державами цей імунітет є абсолютним. Суди однієї держави не мають права над іншою державою. Будь-який спір між Україною і Росією має розглядатися в міжнародних судах. Але переселенці, учасники бойових дій, полонені - звичайні українські громадяни, яким Росія завдала шкоди, можуть звернутися до українського суду і вимагати компенсацію”, - сказав Данилюк.

За його словами, це та стратегія гібридної війни, яка розроблялася в 2014 році як відповідь Російській Федерації. "Наша організація з "Силою права" Андрія Сенченка цю стратегію реалізовували. Зараз довели її до довершеності. За 5 років опрацювали 20 тисяч справ з різних категорій, направили в суди. Тисячі справ виграли за фактом російської агресії у Криму та на Донбасі і завдання шкоди. Тобто, сам факт агресії доводити вже не потрібно. Вони вже є загальновідомими. Вам потрібно лише довести, що ви постраждали”, - уточнив лідер "Спільної справи" .

Водночас він наголосив, що чекати від Москви визнання цих рішень не потрібно, адже "є багато російського майна за межами РФ", і такі судові рішення дають право накладати стягнення на це майно.

"Це показує, наскільки ефективною могла бути правова війна, якби уряд її вів. Навіть на рівні нашої партизанської війни арештували 3,5 мільярда доларів, що належать Російській Федерації. Уявіть, що могла би зробити Українська держава, якби МЗС, Мін'юст, українські спецслужби працювали на цю мету. Використовуючи навіть приватні позови, маючи консолідовані вимоги українських громадян на суми в сотні мільярдів доларів, можна було б арештовувати об'єкти стратегічної інфраструктури Російської Федерації. Наприклад, "Північні потоки", - переконаний політик.

Як він вважає, стратегія завдання Росії фінансових та економічних збитків потужніша за санкції і може бути аргументом України у переговорах із РФ щодо звільнення територій. "Також це був би аргумент для партнерів підтримувати нас. Цей важіль вкупі з початком перемовин у Будапештському форматі міг би дати результати - досягнення миру на українських умовах”, - наголошує Данилюк.

На його переконання, країна-агресор має компенсувати збитки, завдані державі та її громадянам. “Якщо підемо шляхом, який підтримують партії капітуляції (котрі говорять про переговори з РФ), юридично Росія не буде вважатися агресором. Донбас сприйматимуть як внутрішньоукраїнський конфлікт. Тоді компенсаціями мільйонам постраждалих людей та відновленням зруйнованого майна доведеться займатися українському уряду, тобто, громадянам. Кожен українець щонайменше по 50 тис. доларів має заплатити на відновлення Донбасу і значно більші гроші відшкодувати біженцям, переселенцям, мешканцям окупованих територій, учасникам бойових дій з обох боків. Тобто, Україна свідомо відмовляється від компенсації і перебирає на себе функцію відповідальної сторони. Це небезпечно”, - застеріг він.

Політик навів приклад нападу Іраку на Кувейт: "Війна тривала 2 дні. Близько 200 людей загинули. Ірак виплачує Кувейту 469 мільярдів доларів як державі, окремо - приватним особам, постраждалим компаніям".

"Коли говоримо про понад 5 років війни, велику кількість убитих, зруйновану інфраструктуру, переселенців - це десятки трильйонів доларів завданих Україні збитків. Росія суттєво меншими грошима через нових політиків може отримати домовленості щодо конфлікту на Донбасі, які знівелюють її борги перед Україною. Це створить передумови до зняття міжнародних санкцій проти Кремля”, вважає Данилюк.

Раніше він заявив, що «Спільна справа» має намір об’єднатись на парламентських виборах з громадським рухом «Сила права» А.Сенченка, щоб протидіяти російському реваншу.

«Сила права» надає постраждалим від російської агресії безкоштовну юридичну підтримку на всіх етапах судового процесу до фінального рішення та фактичної виплати компенсації. Як зазначається на сайті організації, станом на травень 2019 року допомогою «Сили права» скористалися понад 25 тисяч громадян України, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Загалом отримано понад 500 позитивних судових рішень на користь позивачів.

фото: з сайту gazeta.ua