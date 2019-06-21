Президент звільнив у запас ексзаступника голови СБУ

Президент звільнив у запас ексзаступника голови СБУ

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив з військової служби у запас ексзаступника голови СБУ Олега Фролова.

Текст відповідного указу оприлюднено на сайті глави держави.

"Звільнити генерал-полковника Фролова Олега Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку з проведенням організаційних заходів із правом носіння військової форми одягу", - йдеться у документі.

Читайте також: Зеленський оголоcив конкурс на посаду керівника ДУС

Як повідомлялося, 11 червня Президент звільнив заступників голови СБУ Олега Фролова та Владислава Косинського.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-