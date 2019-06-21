Парубій обговорив з тимчасовим повіреним у справах США підтримку армії і флоту

Голова Верховної Ради Андрій Парубій на зустрічі з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором і подякував за допомогу США українській армії і флоту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перш за все хотів би подякувати за цю стратегічну допомогу, яку отримує Україна від Вашої держави в останні роки. Нам було би дуже важко втримати російську агресію, якби не постійна тверда підтримка США як у міжнародному, так і у двосторонньому вимірі. І заключне рішення Палати представників про виділення Україні 700 мільйонів доларів стало черговим підтвердженням нашого стратегічного партнерства. Дуже важливо, що, в тому числі, Міністерство оборони вже виділило 250 мільйонів доларів для Збройних сил України, для Військово-морського флоту. Це дозволить нам суттєво укріпити український сектор безпеки, але це теж важливий символічний акт", - сказав спікер.

Він привітав Тейлора в Україні і зауважив, що радий бачити його у ролі представника США.

У свою чергу американський дипломат наголосив, що радий бути в Україні.

"Я був дуже радий ще раз побачити тверду прихильність усієї Адміністрації і Конгресу потужній підтримці України, яка, в тому числі, проявляється й у виділенні тих 700 млн дол. США, про які Ви згадали, зокрема 250 млн - для оборонних закупівель. І Конгрес пишається тим, що надає Україні ще більше підтримки, сильніше підтримує Україну, ніж інші установи у Вашингтоні", - сказав тимчасовий повірений у справах США в Україні.