Зеленський має намір карати не тільки кнопкодавів, а й прогульників

Президент України Володимр Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність для парламентаріїв за так зване кнопкодавство і має статус невідкладного.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Щоб допомогти парламенту навести лад, Президент вніс законопроект про кримінальну відповідальність за неособисте голосування», – підкреслив представник Президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

Він нагадав, що, відповідно до законодавства України, кожен народний депутат зобов’язаний голосувати персонально. Невиконання ним цього обов’язку чи перешкоджання у виконанні обов’язку (так зване кнопкодавство) є абсолютно неприйнятним з точки зору парламентаризму.

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«Саме тому Президент вийшов з ініціативою криміналізувати неперсоналізоване голосування. Він ініціює внесення змін до Кримінального кодексу України, які передбачатимуть відповідну статтю. Також глава держави запропонував санкцію у вигляді у розмірі від трьох до п’яти тисяч неоподаткованих мінімумів», – зазначив представник Президента і закликав парламентріїв підтримати законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України» (р. н. 10394).

Стефанчук також повідомив, що завершується робота над законопроектами про відповідальність народних депутатів за прогули засідань. Крім того, розглядається питання запровадження відповідальності для народних обранців, котрі голосують за законопроекти, щодо яких є конфлікт інтересів, про який вони не заявили. Він висловив сподівання, що ці законопроекти розгляне Верховна Рада вже наступного скликання.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 21 червня вніс до парламенту законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами.